Mercato Napoli Anguissa ai saluti? Servono 20 milioni c’è un club su tutti

Il mercato del Napoli si riscalda con la possibile partenza di Frank Zambo Anguissa. Secondo fonti, i partenopei valutano un’offerta di 20 milioni di euro per il centrocampista camerunense, che potrebbe lasciare la squadra durante la prossima sessione di trasferimenti. Un club in particolare sarebbe interessato ad acquistarlo, mentre le trattative sono in fase di valutazione. La decisione finale dipenderà dall’offerta e dalle strategie del club.

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Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare il Napoli questa estate: secondo quanto rivela Nicolò Schira, i partenopei valuterebbero con attenzione un’offerta di 20 milioni di euro per il centrocampista camerunense. Anguissa: il nodo del rinnovo blocca tutto. La permanenza del centrocampista in azzurro non è scontata. Il contratto scade nel 2027 e la mancanza di un accordo per il rinnovo rappresenta il fulcro della questione. De Laurentiis non ha fretta di trattenere un giocatore che non ha ancora trovato un’intesa sulle condizioni economiche future. In questo scenario, una proposta economica significativa potrebbe spingere il club verso una valutazione seria della cessione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Anguissa ai saluti? Servono 20 milioni, c’è un club su tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mercato Napoli, Spinazzola e Juan Jesus ai saluti? Individuati due sostitutiPer il Napoli si prepara una fase finale di stagione molto particolare, dove la corsa ad uno dei primi quattro posti della classifica sarà trafficata... Addio Anguissa: un club piomba su di lui! Il Napoli può avviare i contatti: le ultimissimeAndré Frank Zambo Anguissa, da anni uno dei pilastri del centrocampo azzurro, è finito nel mirino del Galatasaray vista la situazione rinnovo in... Argomenti più discussi: Calciomercato Napoli, gli eroi scudetto preparano l'addio; MERCATO NAPOLI, ATTA NEL MIRINO: PUÒ SOSTITUIRE ANGUISSA; MERCATO. Meret, Lobotka e Anguissa pronti a lasciare il Napoli: De Laurentiis vuole volti nuovi; Napoli, Anguissa ai saluti? Occhi su Atta dell'Udinese. Il mercato del Napoli è già tracciato: 60 milioni per Hojlund e Alisson Poi dipenderà da cosa accadrà con Anguissa e Lobotka: se vanno via, vanno sostituiti in maniera adeguata. Gli altri colpi sarebbero Mario Gila e Anan Khalaili. ilnapolista.it/2026/05/il-mer… x.com Schira rivela: Il Napoli sta monitorando Sebastiano Esposito, ci sono altri tre club. reddit