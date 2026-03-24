Meloni | Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi Il pressing sulla ministra ma lei vuole rimanere

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso apprezzamento per la decisione di un Sottosegretario alla Giustizia e di un Capo di Gabinetto di rimettere i propri incarichi, ringraziandoli per il lavoro svolto. Nel frattempo, si sono intensificate le richieste rivolte a un’altra ministra affinché segua l’esempio dei due. Tuttavia, quest’ultima ha dichiarato di voler rimanere al suo posto.

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè ». La nota di Palazzo Chigi è netta: Giorgia Meloni chiede esplicitamente alla ministra del Turismo, Daniela Santanché, di dimettersi. Il pomeriggio è iniziato con due addii in poche ore. Lascia il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, avvocato e amico personale della premier, e fa la stessa scelta la capo gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Meloni “Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi”ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime “apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia...

Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. E apprezza il passo indietro di Delmastro e BartolozziROMA – Attraverso una nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per le dimissioni del sottosegretario Andrea...

Approfondimenti e contenuti su Meloni Santanché faccia la stessa...

Discussioni sull' argomento Conte sul caso Delmastro: Meloni lo faccia dimettere. La riforma serve per proteggersi dalle inchieste; Licenziare Nordio. Il minimo che Meloni deve fare per ripartire (di E. Vito).

Bartolozzi e Delmastro si dimettono, terremoto nel governo. Meloni: «Santanchè faccia la stessa scelta»Il 'no' vince il referendum costituzionale sulla giustizia, a sorpresa con ampio margine. Il 53,25% si schiera contro la riforma del governo Meloni, circa 15 milioni di ... leggo.it

Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni: 'Santanché faccia la stessa scelta'La decisione dopo un colloquio con Nordio negli uffici a via Arenula. Il sottosegretario: 'Non ho fatto niente di scorretto' (ANSA) ... ansa.it

"Dopo la disfatta al referendum Giorgia Meloni sfoggia il grigio del flop nel primo video di reazioni. Chiara Ferragni ha trasformato l’ammissione pubblica in un format e la premier lo ha adottato: esercizio preparatorio a una discesa controllata dopo quattro anni - facebook.com facebook

Pulizia al governo. Meloni scarica Delmastro, Bartolozzi e Santanché x.com