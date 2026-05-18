L’edizione numero 83 degli Internazionali d’Italia si è conclusa con la vittoria di Jannik Sinner, segnando un momento di grande soddisfazione per il torneo di Roma. La competizione ha registrato numeri mai visti prima, con un afflusso di pubblico che ha riempito le tribune fin dai primi giorni. Un evento che ha offerto uno spettacolo di livello e ha mostrato come il tennis stia attraversando un periodo di grande passione e coinvolgimento.

Si è conclusa con il trionfo di Jannik Sinner l’edizione numero 83 degli Internazionali d’Italia. Il torneo di Roma ha certificato la sua incredibile crescita con numeri mai registrati prima ed una sensazionale cornice di pubblico fin dai primi giorni. Nella consueta conferenza stampa di chiusura, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi è intervenuto parlando con soddisfazione davanti ai media. Binaghi ha cominciato dall’importanza del tennis per l’Italia: “Il tennis italiano oggi rappresenta un’opportunità per i giocatori, per tutti gli appassionati che stanno vivendo insieme a noi un momento di passione travolgente, e sicuramente anche per il nostro Governo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Angelo Binaghi: “Offerto spettacolo straordinario a Roma, il tennis sta vivendo un momento di passione”

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