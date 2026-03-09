Florentino Perez, presidente del Real Madrid, attraversa il suo momento più difficile dall'inizio del suo incarico. A evidenziarlo è il quotidiano El Mundo, che ha ricordato come abbia recentemente festeggiato il suo 79° compleanno domenica scorsa. La situazione attuale sembra segnare un punto critico nella sua gestione del club.

El Mundo: la delusione Superlega, al Bernabeu non gli fanno tenere concerti, la squadra non vince più, regna la confusione tecnica, i calciatori si infortunano spesso e il Bernabeu invoca le sue dimissioni . A scriverlo è il quotidiano El Mundo che ha ricordato il compleanno di Florentino: domenica ha compiuto 79 anni. è stato costretto ad abbandonare la Superlega, per la cui creazione e il cui sostegno aveva messo in gioco il suo prestigio personale e il peso del club. Si è rivelato un errore di calcolo e una sopravvalutazione di ciò che rappresenta il Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Florentino Perez sta vivendo il suo peggior momento da quando è presidente del Real Madrid

Prima pagina Corriere dello Sport: “Real Madrid, soluzione Allegri. Florentino Pérez lo corteggia da 7 anni”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026.

Il Milan trema: assalto del Real Madrid ad Allegri. Florentino Pérez tenta il tecnico rossoneroSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano...

Allegri seriamente tentato dal Real Madrid La sua richiesta a Florentino Perez: avere con sé Adrien Rabiot La notizia completa nel primo commento x.com