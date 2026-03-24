Ucraina attacco russo su Leopoli colpisce la chiesa patrimonio UNESCO di Sant’Andrea

Un attacco con droni ha colpito la città di Leopoli in Ucraina durante le ore diurne, provocando almeno 13 feriti e incendi nel centro cittadino. Tra le strutture colpite vi è anche una chiesa patrimonio UNESCO dedicata a Sant’Andrea. La zona è stata interessata da danni e interventi di emergenza sono stati avviati sul luogo dell’incidente.

Un attacco russo con droni ha colpito la città ucraina di Leopoli in pieno giorno, causando almeno 13 feriti e incendi nel centro della città. Le immagini diffuse mostrano la chiesa di Sant’Andrea, risalente al XVII secolo e parte di un sito UNESCO, avvolta dalle fiamme. L’attacco arriva in un momento di crescente pressione militare: secondo Kiev, le forze russe stanno intensificando le operazioni lungo il fronte, tentando sfondamenti in più aree. Mosca avrebbe aumentato truppe e mezzi dal 17 marzo, approfittando del miglioramento delle condizioni meteo. Nonostante i progressi limitati, la Russia controlla circa il 20% del territorio ucraino, inclusa la Crimea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Leopoli colpisce la chiesa patrimonio UNESCO di Sant’Andrea Articoli correlati Ucraina, la Russia attacca con 400 droni: a Leopoli danneggiata chiesa UnescoNella notte, la Russia ha bombardato 11 diverse regioni dell’Ucraina, causando la morte di cinque persone e causando l'interruzione del principale... Leggi anche: Ucraina: drone russo colpisce parco giochi di Leopoli Tutti gli aggiornamenti su Ucraina attacco russo su Leopoli... Argomenti discussi: Mosca vuole scortare le petroliere della flotta ombra. Cosa significa davvero la proposta di Patrushev. Attacco diurno sull'Ucraina, drone contro una chiesa e contro siti Unesco a LeopoliCentinaia di Shahed sopra la capitale e sulle città occidentali. La difesa di Kiev: oggi vedremo altri missili ... corriere.it Guerra Ucraina Russia, Kiev: Droni di Mosca su centro Leopoli, danni a sito Unesco. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 'Droni di Mosca su centro Leopoli, danni a sito Unesco. LIVE ... tg24.sky.it