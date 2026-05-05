Met Gala proteste contro Jeff Bezos | arrestato manifestante

Durante il Met Gala, un manifestante è stato arrestato dalla polizia dopo aver superato una barriera di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno fermato l’individuo sul posto. L’evento si è svolto senza ulteriori incidenti. La manifestazione è stata interrotta temporaneamente a causa dell’intervento delle autorità. Nessun altro dettaglio sul motivo della protesta è stato reso noto.

(Adnkronos) – La polizia ha arrestato un manifestante accusato di aver scavalcato una barriera al Met Gala. Questa è l'ultima di una serie di proteste di alto profilo contro l'evento che si svolge al Metropolitan Museum of Art di New York. Gli attivisti hanno protestato contro la presenza del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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