molti non vogliono jeff bezos al met gala

Stasera al Met Gala, Jeff Bezos sarà presente insieme a sua moglie Lauren Sanchez, seduto vicino ad Anna Wintour. Nonostante le opinioni contrarie di alcuni, l'imprenditore sarà tra gli ospiti dell'evento. La presenza di Bezos al gala è stata confermata e si conoscono già i posti assegnati ai partecipanti. La serata si svolge come di consueto con numerosi ospiti famosi e personalità del mondo della moda.

Lunedì sera a New York si terrà il Met Gala, l’annuale evento di beneficenza del Metropolitan Museum of Art e tra i più fotografati e discussi appuntamenti mondani dello show business americano. Quest’anno è stato più discusso del solito soprattutto per la presenza, come sponsor e ospiti d’onore, di Jeff Bezos e di sua moglie Lauren Sanchez. Significa che siederanno in una posizione molto visibile, in cima alla scalinata del museo, vicino a Anna Wintour, che da anni è la principale organizzatrice della serata. Il Met Gala è considerato l’evento più importante e più esclusivo della moda internazionale. Serve a raccogliere fondi per il Costume...🔗 Leggi su Ilpost.it

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