Il flirt tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales è al capolinea, o così almeno sembrava. A mettere fine alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane è stata la stessa attrice spagnola, che a Radio Due Social Club si è definita una "mamma single", confermando così la chiusura definitiva con l’ex pilota di MotoGP. Una dichiarazione piuttosto perentoria che non sembrava lasciare spazio a interpretazioni, ma che solleva un interrogativo: qual è stata la reazione di lui davanti a questa svolta? A svelare il retroscena ci ha pensato Giuseppe Candela su X. Secondo il giornalista, Iannone non l'avrebbe "presa benissimo" e starebbe tentando di ricucire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andrea Iannone non si arrende dopo la rottura con Rocío Morales: "Cerca un nuovo incontro"

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