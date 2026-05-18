Andrea Gioè dal 20 maggio il nuovo album simbiosi totale
Dal 20 maggio è disponibile il nuovo album di Andrea Gioè intitolato “Simbiosi Totale – The very best of Andrea Gioè”. Si tratta del suo terzo album raccolta e del 14° lavoro in studio. Il cantautore di Palermo presenta questa raccolta come una selezione dei brani più rappresentativi della sua carriera. La pubblicazione include canzoni di diverse fasi del suo percorso musicale, offrendo un quadro complessivo del suo repertorio.
“Simbiosi Totale – The very best of Andrea Gioè” è il terzo best of (nonché il 14° album in carriera) del cantautore palermitano Andrea Gioè. Un progetto che rappresenta pienamente l’artista oggi: autentico, maturo e profondamente personale, proprio come la title track “Simbiosi Totale”, dedicata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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