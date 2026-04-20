Potage | dopo 20 anni tornano con un nuovo album e il vinile
Dopo vent'anni di assenza, i Potage tornano con un nuovo album e un'edizione in vinile. La band ha scelto di riprendere la propria attività partendo da una spinta creativa personale, senza influenze esterne o pressioni commerciali. La pubblicazione segna il loro ritorno sulla scena musicale dopo un lungo periodo di silenzio.
Dopo un silenzio durato due decenni, i Potage tornano sulla scena musicale con un progetto che nasce da una pura spinta creativa interna, lontano dalle pressioni del mercato o dalle richieste dei fan. Il nuovo lavoro, intitolato Vieille Soupe pour Nouveaux Potage, è il risultato di un percorso iniziato nei primi mesi del 2025, attraverso sessioni di registrazione avvenute tra l’estate e l’autunno, culminate in una fase di mixaggio estremamente curata. L’uscita dell’album, che conta undici tracce, vedrà una presentazione dal vivo fissata per venerdì 29 maggio presso l’Arci Joshua Blues Club. Dalla passione allo studio: la genesi di un ritorno autentico.🔗 Leggi su Ameve.eu
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