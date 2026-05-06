‘Awakening - Il tutto nel nulla’ Andrea Molinari presenta il suo nuovo album

Venerdì 8 alle 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà Andrea Molinari, che si esibirà presentando dal vivo il suo nuovo album intitolato “Awakening - Il tutto nel nulla”. La serata vedrà l'artista eseguire le tracce del disco, disponibile da poco, in un concerto che si svolgerà nel locale della città.

Venerdì 8 (ore 21.30) il Jazz Club di Ferrara ospita Andrea Molinari, che presenterà sul palco ‘Awakening - Il tutto nel nulla’, il suo nuovo album. È un concept ispirato a un aforisma di Leopardi sul rapporto tra infanzia e percezione del mondo. Il disco è composto da brani originali che creano.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Harry Styles nel suo nuovo album non ha più nulla da dirci?Nel pop c’è una regola non scritta abbastanza semplice: per restare al centro, bisogna esporsi.

Andrea Chimenti presenta il nuovo album "Del mio cuore in fondo"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Concerto...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: COSA FARE DAL 4 AL 10 MAGGIO IN VALLE D’AOSTA; In Valle d’Aosta dal 3 al 10 maggio.

Molinari ispirato da Leopardi. È appena uscito il nuovo disco del jazzista jesino Awakening - Il tutto nel nulla«I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto». Questo pensiero di Giacomo Leopardi, contenuto nello Zibaldone, ha ispirato il chitarrista e jazzista jesino Andrea Molinari ... corriereadriatico.it

Casinò Saint Vincent: il 7 maggio Andrea Molinari Awakening con Ben van GelderAl casinò de la Vallée nuovo appuntamento con la rassegna jazz We Want Jazz 2026, che prosegue fino a ottobre. gioconews.it

Un grande ringraziamento ai miei nuovi follower! Sono felice di avervi tra noi! Laura Bertone, Cristina Bambini, Francesca Folco, Gianna Cislaghi, Desirè Longo, Lorena Barozzi, Alessandra Barabino, Maura Furioni, Andrea Molinari, Rosalba Paleni - facebook.com facebook