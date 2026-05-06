‘Awakening - Il tutto nel nulla’ Andrea Molinari presenta il suo nuovo album

Da ferraratoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 alle 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà Andrea Molinari, che si esibirà presentando dal vivo il suo nuovo album intitolato “Awakening - Il tutto nel nulla”. La serata vedrà l'artista eseguire le tracce del disco, disponibile da poco, in un concerto che si svolgerà nel locale della città.

Venerdì 8 (ore 21.30) il Jazz Club di Ferrara ospita Andrea Molinari, che presenterà sul palco ‘Awakening - Il tutto nel nulla’, il suo nuovo album. È un concept ispirato a un aforisma di Leopardi sul rapporto tra infanzia e percezione del mondo. Il disco è composto da brani originali che creano.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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