Ancora un incidente stradale allo stop di via Siracusa motociclista ferito
Un altro incidente si è verificato allo stop di via Siracusa, nel rione Provinciale, coinvolgendo un motociclista che è rimasto ferito. L’incidente sembra essere stato causato da problemi di precedenza all’angolo tra la via e la strada adiacente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre i rilievi sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto sui danni o sulle condizioni del motociclista.
Ancora un incidente stradale a quanto pare per motivi di precedenza ad angolo di via Siracusa al rione Provinciale. A scontrarsi un'auto contro un ciclomotore. Ferito il conducente del mezzo a due ruote trasferito al più vicino ospedale per i traumi riportati. Non sembra in pericolo di vita dalle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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