Ancora un incidente stradale allo stop di via Siracusa motociclista ferito

Un altro incidente si è verificato allo stop di via Siracusa, nel rione Provinciale, coinvolgendo un motociclista che è rimasto ferito. L’incidente sembra essere stato causato da problemi di precedenza all’angolo tra la via e la strada adiacente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre i rilievi sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto sui danni o sulle condizioni del motociclista.

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