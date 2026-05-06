Incidente lungo via Latina | ferito gravemente un motociclista di 31 anni

Da dayitalianews.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di ieri, sulla strada tra Colleferro e Artena, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. L’impatto è avvenuto poco prima delle 18:00 e ha causato il ferimento grave di un motociclista di 31 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo grave incidente ha segnato la viabilità della Valle del Sacco. Nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18:00, lungo la via Latina, nel tratto compreso tra Colleferro e Artena, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 31 anni, trasportato d’urgenza al San Camillo. Lo scontro vicino a una struttura ricettiva. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’impatto è avvenuto nei pressi di un grande albergo della zona. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un uomo di 31 anni del posto, alla guida della motocicletta, e una donna di 64 anni, residente nella stessa area, che si trovava al volante dell’autovettura.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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