Ancora un incidente in largo Porta Nuova | ferito motociclista di 33 anni

Venerdì 27 febbraio intorno alle 18, un motociclista di 33 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto in largo Porta Nuova, nel centro città. Poco più di un mese prima, nello stesso luogo, un medico aveva perso la vita in un incidente simile, coinvolgendo due auto e una moto. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente di questa sera.

IN CENTRO. Scontro tra auto e moto venerdì 27 febbraio intorno alle 18. A gennaio, nello stesso punto, aveva perso la vita il medico Francesco Benedetti investito dopo una carambola tra due vetture. Secondo incidente in poco più di un mese in largo Porta Nuova, in centro a Bergamo. Venerdì 27 febbraio, intorno alle 18.15, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto: ferito un 33enne, soccorso in codice giallo da un'ambulanza e trasportato alle cliniche Gavazzeni. Sul posto anche la Polizia locale. Le condizioni del motociclista non sarebbero gravi. Ancora da chiarire la dinamica precisa dello scontro: stando alle prime ricostruzioni degli agenti, il motociclista percorreva viale Papa Giovanni dalla stazione verso Città Alta.