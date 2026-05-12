Le Nazionali di Pallavolo Polizie d’Italia si preparano per i prossimi IPA Games 2026, con l’obiettivo di raggiungere il podio. La ASD Gruppo Sportivo Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia è un progetto che coinvolge appartenenti alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato, unendo queste figure attraverso la pratica sportiva e i valori della pallavolo. La squadra si sta allenando con impegno in vista delle competizioni internazionali.

La ASD Gruppo Sportivo Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia rappresenta un progetto unico nel panorama sportivo italiano: unire appartenenti alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato attraverso i valori autentici della pallavolo e dello sport. Disciplina, spirito di squadra, rispetto, sacrificio e senso di appartenenza sono i pilastri di una realtà affiliata ad ACSI, Dipartimento Sport Polizie, CONI e inserita nel RUNTS, diventata negli anni un punto di riferimento nazionale per tanti operatori delle istituzioni accomunati dalla passione per il volley. La Nazionale coinvolge uomini e donne provenienti da diverse amministrazioni italiane che ogni giorno indossano una divisa e che, attraverso lo sport, rappresentano l’Italia e i valori del servizio al Paese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le Nazionali di Pallavolo Polizie d’Italia sognano il podio: viaggio verso gli IPA Games 2026

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