Anche a Salerno lo sciopero contro il genocidio e per difendere la Flotilla

Anche questa mattina, nella città di Salerno, si è svolto uno sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base. La manifestazione si è concentrata sulla solidarietà alla Flotilla, che si sta muovendo verso Gaza senza protezione ufficiale. La protesta ha coinvolto diversi lavoratori e cittadini, che hanno deciso di partecipare per esprimere la propria posizione contro ciò che definiscono un atto di genocidio. L’evento ha visto la partecipazione di un numero considerevole di persone, con striscioni e slogan.

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