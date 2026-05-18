Anche a Salerno lo sciopero contro il genocidio e per difendere la Flotilla
Anche questa mattina, nella città di Salerno, si è svolto uno sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base. La manifestazione si è concentrata sulla solidarietà alla Flotilla, che si sta muovendo verso Gaza senza protezione ufficiale. La protesta ha coinvolto diversi lavoratori e cittadini, che hanno deciso di partecipare per esprimere la propria posizione contro ciò che definiscono un atto di genocidio. L’evento ha visto la partecipazione di un numero considerevole di persone, con striscioni e slogan.
Tempo di lettura: 2 minuti Anche Salerno, questa mattina, ha ospitato lo sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base in difesa della Flotilla, che riparte verso Gaza senza alcuna protezione istituzionale. Il presidio si è svolto al porto commerciale, al varco Ponente di via Ligea, dove attivisti, lavoratori e cittadini si sono riuniti per denunciare il genocidio in corso e l’economia di guerra che, secondo i promotori, alimenta complicità internazionali e silenzi governativi. La mobilitazione salernitana si inserisce nella giornata nazionale che vede iniziative in decine di città italiane, tutte unite dal sostegno alla missione umanitaria diretta verso la Striscia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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