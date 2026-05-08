A Venezia, la mostra internazionale di arte si trova al centro di nuove tensioni dopo le polemiche sugli artisti russi. Nelle ultime ore, un corteo si è svolto nel centro della città, con uno striscione che esprimeva opposizione alla presenza di Israele alla Biennale e chiedeva rispetto per i diritti delle lavoratrici del settore artistico. La manifestazione si inserisce in una serie di contestazioni che coinvolgono anche questioni legate alla situazione a Gaza.

“No padiglione genocidio, sì ai diritti delle artworkers”. È lo striscione che ieri pomeriggio a Venezia ha aperto il corteo contro la partecipazione di Israele alla Biennale. Una manifestazione promossa dal collettivo Art Not Genocide Alliance (Anga), che ha visto mobilitate alcune centinaia di attivisti che hanno sfilato fino all’Arsenale, dove si trova il Padiglione israeliano. Il corteo, hanno spiegato gli organizzatori, era “contro il genocidio e la militarizzazione dell’economia, per i diritti di lavoratrici e lavoratori e in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla Thiago e Saif, detenuti ora in Israele”. Lo sciopero “anti-Israele” blocca una ventina di Padiglioni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Non c’è pace per la Biennale, dopo le polemiche sugli artisti russi parte lo sciopero contro Israele e il genocidio a Gaza

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