Premio al Majorana Ance | Orgoglio del territorio e modello internazionale di innovazione educativa
Il presidente di Ance Brindisi ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dall'istituto tecnico Ettore Majorana, che ha vinto il premio internazionale “AI Transformation” al Global Schools Prize 2025, promosso dalla Varkei. L'istituto è stato definito un esempio di innovazione educativa e rappresenta un punto di riferimento per il territorio. La premiazione si è svolta recentemente, evidenziando il valore del lavoro svolto dall'istituto.
BRINDISI - Il presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa, esprime grande soddisfazione e profondo orgoglio per lo straordinario riconoscimento ottenuto dall’Iiss Ettore Majorana, vincitore del premio internazionale “AI Transformation” al Global Schools Prize 2025, promosso dalla Varkei.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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