Premio al Majorana Ance | Orgoglio del territorio e modello internazionale di innovazione educativa

Il presidente di Ance Brindisi ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dall'istituto tecnico Ettore Majorana, che ha vinto il premio internazionale “AI Transformation” al Global Schools Prize 2025, promosso dalla Varkei. L'istituto è stato definito un esempio di innovazione educativa e rappresenta un punto di riferimento per il territorio. La premiazione si è svolta recentemente, evidenziando il valore del lavoro svolto dall'istituto.

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