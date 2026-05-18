Anarchici in difesa di Cospito | presentato reclamo contro rinnovo 41-bis
La difesa di Alfredo Cospito ha presentato un reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma contro la decisione del ministero della Giustizia di estendere di altri due anni il regime di detenzione al 41-bis, una misura restrittiva applicata al suo assistito. La richiesta mira a contestare il rinnovo, che riguarda specificamente il mantenimento della condizione di isolamento e restrizioni imposte. La decisione del ministero è stata notificata nelle scorse settimane, portando alla presentazione formale del ricorso.
Presentato dalla difesa dell’anarchico Alfredo Cospito il reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma contro la decisione del ministero della Giustizia di rinnovare per due anni il regime di detenzione del 41bis. La decisione era stata notificata al difensore lo scorso 30 aprile a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento. Cospito, che si trova detenuto a Sassari, è al regime del carcere duro dal 2022. “Nel provvedimento del ministero che sarà oggetto del reclamo vengono evidenziate le manifestazioni che hanno elevato Cospito a vittima e in qualche modo si prova a colpevolizzarlo di questa figura che ha assunto nel panorama politico –... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Why Marxism-Leninism rather than anarchism? reddit