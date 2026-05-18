Anarchici in difesa di Cospito | presentato reclamo contro rinnovo 41-bis

La difesa di Alfredo Cospito ha presentato un reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma contro la decisione del ministero della Giustizia di estendere di altri due anni il regime di detenzione al 41-bis, una misura restrittiva applicata al suo assistito. La richiesta mira a contestare il rinnovo, che riguarda specificamente il mantenimento della condizione di isolamento e restrizioni imposte. La decisione del ministero è stata notificata nelle scorse settimane, portando alla presentazione formale del ricorso.

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