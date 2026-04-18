A Roma, durante un corteo di provenienza anarchica, un poliziotto è stato colpito alla testa con una bottiglia. La manifestazione, incentrata sulla solidarietà con Alfredo Cospito e contro il regime del 41 bis, ha visto circa 200 partecipanti sfilare in piazza. La polizia ha riferito di aver fermato alcuni manifestanti e di aver soccorso l’agente ferito, mentre i partecipanti hanno continuato la protesta senza ulteriori incidenti.

Un poliziotto è stato ferito alla testa con una bottiglia durante il corteo di matrice anarchica che si è svolto a Roma. Circa duecento attivisti, provenienti da diverse località italiane, si sono radunati in piazza dell’Immacolata, nel quartiere San Lorenzo, per manifestare in solidarietà con Alfredo Cospito, attualmente detenuto al 41 bis. I dimostranti hanno espresso il loro dissenso contro il regime del carcere duro. Tra cori e fumogeni, i manifestanti hanno dato inizio a un corteo diretto verso il quartiere Pigneto. Tuttavia, si sono verificati alcuni momenti di tensione quando un poliziotto è stato colpito da una bottiglia lanciata durante il corteo, all’incrocio tra via dei Sardi e viale dello Scalo San Lorenzo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: poliziotto ferito a corteo anarchici per Alfredo Cospito, 200 in piazza contro 41 bis

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