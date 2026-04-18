A Roma, circa 200 attivisti anarchici provenienti da varie città italiane si sono radunati in piazza dell’Immacolata, nel quartiere San Lorenzo, per protestare in solidarietà con Alfredo Cospito, che si trova nel regime del 41 bis. La manifestazione si è svolta con un corteo che ha attraversato le strade del quartiere, attirando l’attenzione dei passanti e delle autorità presenti sul posto.

Circa duecento attivisti anarchici, provenienti da diverse città d’Italia, si sono riuniti in piazza dell’Immacolata, nel quartiere San Lorenzo a Roma, per manifestare in segno di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, attualmente detenuto al regime del 41 bis. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso contro le dure condizioni del carcere, dando vita a un corteo che si è diretto verso il quartiere Pigneto. “Vogliamo parlare della sua condizione e contrastare quella che consideriamo una narrazione distorta e una propaganda aggressiva”, hanno affermato i partecipanti, che hanno esposto diversi striscioni, tra cui: “Con Alfredo. Il 41 bis è tortura.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: protesta anarchici per Alfredo Cospito, circa 200 in corteo “contro 41 bis”

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