Anarchici a processo Alfredo Cospito parla dal 41-bis | Mi vietano libri e lettere anni per un lettore cd

Alfredo Cospito, detenuto dal maggio 2022 nel carcere di Sassari sotto il regime di 41-bis, ha parlato durante un colloquio. Indossava una t-shirt nera e si trovava seduto a un tavolino della sala colloqui. Durante l'incontro, ha riferito di essere stato vietato l'accesso a libri e lettere, e ha lamentato di aver passato anni senza poter ascoltare un lettore CD. La sua presenza in carcere è collegata a un procedimento legale che coinvolge alcuni anarchici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui