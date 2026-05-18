Anarchici a processo Alfredo Cospito parla dal 41-bis | Mi vietano libri e lettere anni per un lettore cd

Da bolognatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo Cospito, detenuto dal maggio 2022 nel carcere di Sassari sotto il regime di 41-bis, ha parlato durante un colloquio. Indossava una t-shirt nera e si trovava seduto a un tavolino della sala colloqui. Durante l'incontro, ha riferito di essere stato vietato l'accesso a libri e lettere, e ha lamentato di aver passato anni senza poter ascoltare un lettore CD. La sua presenza in carcere è collegata a un procedimento legale che coinvolge alcuni anarchici.

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Alfredo Cospito è apparso in una t-shirt nera e seduto a uno dei tavolini della sala colloqui del carcere di Sassari in cui, dal maggio 2022, è detenuto sottoposto al regime di 41-bis. Sono da poco passate le 11:30 di lunedì mattina quando, nei piccoli monitor dell’aula del tribunale di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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