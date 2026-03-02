Anagni a Casa Bernekow 4 3 43 la sera dei miracoli

Fra Teatro e Musica, fra Terrore e Risate, fra Dalla e Battiato.Iniziamo questo weekend, domenica 8 marzo, alle ore 18:00, con un ritorno a grande richiesta! 4343 LA SERA DEI MIRACOLIun omaggio a Lucio Dalla con:Nicoletta Evangelista - voceSalvo Miraglia - voce narranteFrancesco Paolella -. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Firenze, concerto dedicato a Lucio Dalla ‘La sera dei miracoli’Firenze, 15 gennaio 2026 - Da “Come è profondo il mare” a “L’anno che verrà”, da “Caruso” a “4 marzo 1943”.

"La sera dei miracoli": a Borgomanero lo spettacolo omaggio a Lucio DallaDa "4 marzo 1943" a "Come è profondo il mare", passando per "L'anno che verrà" e "Caruso": sono questi alcuni degli intramontabili brani di Lucio...

Anagni. Casa Barnekow. Da Venerdì 17 a Domenica 20 Luglio un weekend ricco di musica, spettacolo e culturaANAGNI (Eledina Lorenzon) – Un week end ricco di musica, spettacolo e cultura quello che Casa Barnekow di Anagni offrirà al pubblico da Venerdì 11 a Domenica 13 Luglio. VENERDì 11 LUGLIO, ore 21 – In ... informazione.it

Anagni. Casa Barnekow – Anagni CittàInArte. Sabato 14 Giugno alla ore 18 presentazione del libro Animali nell’arte che non dovrebbero esserci di Giancarlo PavatANAGNI (Eledina Lorenzon) – Sabato 14 Giugno alla ore 18 a Casa Barnekow – Anagni CittàInArte, si terrà la presentazione del nuovo libro di Giancarlo Pavat dal titolo Animali nell’arte che non ... informazione.it