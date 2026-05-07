Cervinara Rinasce il candidato sindaco Tangredi | Il Palazzo comunale torni a essere la casa dei cittadini

Il candidato sindaco di Cervinara ha annunciato l’intenzione di riaprire le porte del palazzo comunale ai cittadini, sottolineando che l’edificio deve essere un luogo accessibile e vissuto da tutti. Ha precisato che chi si recherà negli uffici di Piazza Trescine non dovrà sentirsi un questuante, ma potrà trovare un ambiente accogliente e cordiale. La proposta mira a rendere più aperto e disponibile il rapporto tra amministrazione e cittadini.

“Riapriamo le porte del comune ai cittadini. È la loro casa e come tale deve essere vissuta. Chiunque vorrà recarsi nel palazzo degli uffici di Piazza Trescine non dovrà mai sentirsi un questuante ma dovrà trovare sempre un ambiente amichevole ed empatico”.La squadra di TangrediÈ uno dei primi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cervinara Rinasce, inaugurato il comitato elettorale: oltre 600 presenze per il candidato a sindaco Tangredi La corsa a Palazzo dei Giganti, il candidato sindaco Di Rosa: "Siamo pronti ad amministrare"Giuseppe Di Rosa, 61 anni, dipendente del ministero della Giustizia in pensione, è il primo candidato ufficiale per la carica di sindaco della città... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cervinara Rinasce, inaugurato il comitato elettorale: oltre 600 presenze per il candidato a sindaco Tangredi; Martedì 5 maggio Cervinara Rinasce si presenta: Siamo energia e voglia di fare; Elezioni Comunali Cervinara 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Cronaca - Scomparsa di Guido Catilino: sospesa la presentazione della lista Cervinara Rinasce. Martedì 5 maggio Cervinara Rinasce si presenta: Siamo energia e voglia di fareMartedì 5 maggio, a partire dalle ore 19,00 nella Sala della Cultura del comune di Cervinara, in piazza Trescine, ci sarà la presentazione della lista numero 2, Cervinara Rinasce, che presenta come ca ... irpinianews.it Comunali, Cervinara Rinasce: ecco tutti i candidati in listaRiceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista Cervinara Rinasce, presentata alle prossime elezioni comunali. Cervinara Rinasce con la partecipazione. La partecipazione sincera della gente, di ... irpinianews.it https://www.usertv.it/2026/04/29/scomparsa-di-guido-catilino-sospesa-la-presentazione-della-lista-cervinara-rinasce/ - facebook.com facebook