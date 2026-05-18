L’ultima stagione di Amici si è conclusa senza grande clamore, con ascolti televisivi in calo e poca attenzione da parte del pubblico. La mancanza di interesse generale ha segnato una fine diversa rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, ha visto un calo di spettatori e un interesse meno vivo rispetto alle passate stagioni. La conclusione di questa edizione ha lasciato molte domande sulla continuità del talent nel panorama televisivo.

Si è chiusa un’altra edizione di Amici, ma questa volta il finale sembra aver lasciato un sapore diverso rispetto al passato. Nonostante la vittoria del cantante Lorenzo Salvetti e il primo posto conquistato negli ascolti della serata, attorno al talent di Maria De Filippi si è acceso un dibattito inevitabile: il programma sta davvero perdendo il suo peso televisivo? I numeri registrati dalla finale e il confronto con le edizioni storiche hanno infatti fatto nascere più di una riflessione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Amici di Maria De Filippi: è davvero la fine di un’era? Ascolti tv deludenti. La finale di Amici 25, andata eccezionalmente in onda di domenica sera a causa dell’ Eurovision Song Contest, ha raccolto 3 milioni e 483 mila telespettatori, pari al 25,9% di share. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Amici è finito nell’indifferenza generale: ascolti tv in calo, zero interesse, è la fine del talent di Maria De Filippi?

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