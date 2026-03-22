ascolti tv 21 marzo canzonissima sfida amici di maria de filippi

Sabato 21 marzo, le trasmissioni di Canzonissima e Amici di Maria De Filippi sono state protagoniste di una sfida negli ascolti televisivi. La competizione tra Rai e Mediaset si è riproposta anche questa volta, con entrambe le reti che hanno messo in campo programmi dedicati alla musica e all’intrattenimento. I dati di ascolto mostrano come le due produzioni abbiano attirato un pubblico numeroso e interessato.

La sfida tra Rai e Mediaset non accenna a placarsi, almeno per quanto riguarda gli ascolti tv. Sabato 21 marzo ancora una volta si sono scontrate le due regine della tv a colpi di musica e non solo. Su Rai1 ha debuttato Canzonissima, nuova versione del varietà musicale, tra i più famosi della tv di Stato, con la conduzione di Milly Carlucci. E su Canale5 è tornato il Serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show che vede sfidarsi cantanti e ballerini per conquistarsi la vittoria finale. Sulle altre reti c’erano diverse alternative: come di consueto, per gli appassionati di serie crime, su Rai2 l’appuntamento era con gli episodi di F.B.I. 🔗 Leggi su Dilei.it

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