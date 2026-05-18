Amici 25 vincitori | tutti i premi assegnati ai concorrenti | Video Witty Tv

Nell’edizione numero 25 di Amici, il vincitore è un concorrente che ha conquistato il primo premio. Tuttavia, anche gli altri finalisti hanno ricevuto riconoscimenti e premi durante la serata. La finale ha visto diversi premi assegnati ai partecipanti, con alcuni che hanno ottenuto riconoscimenti oltre alla vittoria finale. La serata si è conclusa con la proclamazione del vincitore, ma anche gli altri concorrenti sono usciti con riconoscimenti e premi specifici.

Chi ha vinto Amici 25? Lorenzo, ma i ragazzi arrivati in Finale ad Amici di Maria de Filippi hanno in qualche modo ottenuto la loro vittoria. Alessio ha vinto la categoria ballo. Lorenzo la categoria canto. Nonostante ciò i cantanti hanno tutti un Ep in uscita e i ballerini giunti in finale hanno avuto offerte importanti per lavorare e studiare all’estero con compagnie di fama internazionale. Vincitore premio critica: trionfa Emiliano. I giornalisti presenti in studio durante la Finale di Amici 25 hanno assegnato il premio della critica. I voti si sono suddivisi e fino all’ultimo non si sapeva chi se lo sarebbe aggiudicato. Il premio offerto da Enel, del valore di 50 mila euro, è andato ad Emiliano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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