Pio e Amedeo ad Amici 25 nella prima puntata del Serale | i 25 anni | Video Witty Tv

Durante la prima puntata del Serale di Amici 25, Pio e Amedeo sono entrati in studio per promuovere il loro ultimo progetto. Oltre a presentare il nuovo lavoro, hanno approfittato dell’occasione per celebrare i 25 anni del talent show e il loro quarto di secolo di carriera. La partecipazione dei due comici ha attirato l’attenzione del pubblico presente e televisivo.

Pio e Amedeo ad Amici 25, ovvero nella prima puntata del Serale del talent di Maria De Filippi, hanno fatto il loro ingresso in studio per promuovere la loro ultima fatica e non per il solito monologo, ma anche per festeggiare il quarto di secolo di carriera e festeggiare così i 25 anni del talent. Ecco cosa hanno detto nel video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Pio e Amedeo ad Amici 25, nella prima puntata del Serale: i 25 anni | Video Witty Tv Articoli correlati Amici 25: chi sono i primi a prendere la maglia per il Serale? | Video Witty TvChi sono gli allievi di Amici 25 a prendere la maglia per il Serale del talent di Canale 5? Tre ragazzi, nella puntata in onda oggi, domenica 15... Amici 2026, anticipazioni prima puntata del Serale: Annalisa e il duo Pio e Amedeo ospiti© US FascinoÈ ufficialmente scattato il Serale di Amici 2026 con la registrazione odierna della prima puntata, che verrà trasmessa in prima serata su... Altri aggiornamenti su Video Witty Temi più discussi: Pio e Amedeo ad Amici25 - Amici Clip | Witty TV; Venerdì 13 marzo - Uomini e donne Le puntate | Witty TV; Pio e Amedeo ad Amici 25, nella prima puntata del Serale: i 25 anni | Video Witty Tv. Pio e Amedeo in sala: Un film per famiglie, ma con la nostra sana cattiveria. Il cane abbandonato? Gli animalisti hanno ironiaPio e Amedeo tornano al cinema con 'Come può uno scoglio'. Il film, diretto da Gennaro Nunziante, racconta la storia di Pio, che alla morte del padre eredita la gestione di svariate attività. Vive ... repubblica.it Oi Vita Mia, la nostra video intervista a Pio D'Antini e Amedeo GriecoPio e Amedeo tornano al cinema dal 27 novembre con Oi Vita Mia, esordio alla regia per il duo comico pugliese. Nel film Pio (Pio D'Antini) gestisce una comunità di recupero per adolescenti ... comingsoon.it 'Wo mohabbat humare saath kiye, shadi Modi sahab ke sath': Kharge's witty jibe at HD Deve Gowda | VIDEO #Kharge #RajyaSabha facebook