Il portiere italiano ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera e sui modelli a cui si ispira. Ha ammesso che il suo idolo tra i portieri è stato sempre il collega ceco, e ha rivelato di aver spesso parlato con i propri genitori di obiettivi legati al suo percorso sportivo. Durante un’intervista, ha anche svelato alcune ambizioni future e i sogni nel cassetto legati alla sua attività professionale.

Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Bastoni Barcellona, la doppia mossa di Deco: tratta con Martin ma. L’indiscrezione dalla Spagna Pulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense Bayern Monaco, il futuro di Neuer resta un tema caldo! Il club è disposto a questo pur di rinnovargli il contratto Muharemovic Inter, base d’intesa e apertura totale! Ecco perché la sua volontà può essere decisiva Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Conferenza stampa Sammarco pre Verona Lecce: «Orban non è convocato, ha fatto un gesto lontano dai miei valori! Nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Motta si racconta: «Cech il mio idolo, ai miei genitori dicevo una cosa. Vi svelo i miei obiettivi»

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il buongiorno di Motta, bambino volante: Volevo essere Cech; Motta sogna in grande: Mi ispiro a Cech. Voglio crescere con la Lazio; Motta: Il mio sogno è diventare come Cech, voglio provarci. Dopo la gara, ho pianto; Lazio, Motta alla Rai: Voglio diventare come Cech. Dopo la gara con l’Atalanta….

Motta: Da piccolo volevo diventare come Cech. Ora penso ad arrivare il più in alto possibileEdoardo Motta, giocatore della Lazio, è l'uomo del momento in casa biancoceleste dopo i 4 rigori parati contro l'Atalanta e ha rilasciato. tuttomercatoweb.com

Motta, l'eroe della Coppa Italia parla del suo idolo: Voglio diventare come luiIl portiere della Lazio ha risposto sulla serata di Bergamo dove i biancocelesti hanno eliminato l'Atalanta e raggiunto l'Inter alla finale del 13 maggio ... tuttosport.com

Dino #Zoff: “ #Motta mi ricorda #Toldo. Deve crescere ancora in tante cose, ma mi ha colpito la serenità con cui ha affrontato i rigori finali. Fa cose incredibili con grande semplicità. Con l’Atalanta ha vissuto una serata memorabile. Vuole conoscermi Sarebbe x.com

Zoff, l'elogio a Motta: "Una semplicità spettacolare" - facebook.com facebook