Amici 25 tutti i premi della finale | Alessio vince il ballo

Il 17 maggio 2026, si è conclusa la finale di Amici 25 trasmessa su Canale 5. Durante l’evento, sono stati assegnati vari premi ai partecipanti, con Alessio che si è aggiudicato il premio relativo al ballo. Il vincitore della categoria canto è stato annunciato durante la serata, mentre altri premi speciali sono stati consegnati agli altri concorrenti. La finale ha visto coinvolti numerosi allievi e ha mandato in onda le esibizioni delle ultime sfide.

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