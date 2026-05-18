Amici 25 tutti i premi della finale | Alessio vince il ballo
Il 17 maggio 2026, si è conclusa la finale di Amici 25 trasmessa su Canale 5. Durante l’evento, sono stati assegnati vari premi ai partecipanti, con Alessio che si è aggiudicato il premio relativo al ballo. Il vincitore della categoria canto è stato annunciato durante la serata, mentre altri premi speciali sono stati consegnati agli altri concorrenti. La finale ha visto coinvolti numerosi allievi e ha mandato in onda le esibizioni delle ultime sfide.
Il 17 maggio 2026, il cantante e polistrumentista Lorenzo Salvetti ha vinto la finale di Amici 25 su Canale 5. L’allievo di Lorella Cuccarini ha conquistato il pubblico e il primo premio di 150 mila euro in gettoni d’oro. La finale ha visto anche la partecipazione di Alessio Di Ponzio, vincitore della categoria ballo, rendendo la serata emozionante e ricca di colpi di scena. Mara Maionchi racconta la sua battaglia contro la poliomielite a Verissimo Il percorso di Lorenzo Salvetti ad Amici 25. Lorenzo Salvetti, 18 anni di Verona, ha dimostrato il suo talento durante il programma. Già firmato con Warner Music Italy, ha pubblicato diversi inediti, tra cui STUPIDA VITA. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Amici 25 - Alessio accede al serale
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Buona #FestadellaLiberazione a tutti miei amici italiani ! Dichiaratevi antifascisti, fa bene alla salute ! #25aprile #25aprile_è_ANTIFASCISTA #BellaCiao #Partigiani #Liberta #Pace #Italia #Francia #Resistenza @repubblica @le_Parisien @afpfr x.com
I miei amici si sono tutti realizzati e io sono rimasto indietro, mi sento un fallito. reddit
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