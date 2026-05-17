Amici 25 chi vince? I favoriti della finale

Da quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio 2026 si è svolta la finale di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. A contendersi il titolo sono stati i finalisti, tra cui alcuni hanno ottenuto maggiore attenzione da parte del pubblico e dei giudici durante le ultime puntate. La gara ha visto esibizioni di canto e danza, con i concorrenti che hanno presentato le proprie performance davanti a una giuria composta da esperti del settore. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

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Roma, 17 maggio 2026 - E’ arrivato il momento della finale di Amici 25. Chi vincerà questa edizione del talent show di Maria De Filippi? Chi succederà nell’albo d’oro del programma di Canale 5 al ballerino Daniele Doria e al cantante TrigNO? I finalisti. A cominciare la finale di oggi domenica 17 maggio - la finale non si è svolta di sabato per evitare la concomitanza con la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, vinta dalla Bulgaria con Dara e la canzone ‘Bangaranga’ - sono sei concorrenti, tre cantanti e tre ballerini: Lorenzo, Elena ed Angie per il Canto e Alessio, Emiliano e Nicola per la Danza. La serata si apre tuttavia con l’eliminazione di uno fra Angie e Lorenzo, in ballottaggio dalla semifinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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