Pagelle semifinale Amici 25 | Nicola commovente Emiliano supereroe Angie da musical

Da quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano sette giorni alla finale di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi, che sta per concludersi dopo mesi di esibizioni e sfide tra gli studenti. Tra le pagelle delle semifinali, si sono distinti alcuni concorrenti: uno ha commosso con una performance toccante, un altro si è mostrato come un vero supereroe in scena e un'altra partecipante ha portato sul palco un’atmosfera da musical.

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Roma, 9 maggio 2026 – La finale del talent show di Maria De Filippi si avvicina a grandi passi: mancano solo sette giorni all’ultimo atto di questa edizione. Ecco le  pagelle della semifinale di Amici 25 andata in onda sabato 9 maggio. Una puntata iniziata con sei concorrenti in gara e conclusa con la definizione dei cinque finalisti.  Elena: voto Corrente alternata. Nella semifinale il suo talento non è emerso nella stessa maniera dirompente delle precedenti puntate del Serale del talent show di Maria De Filippi. Forse ha risentito un po’ dell’emozione della semifinale o forse l’emozione ha preso a tratti il sopravvento. Rimane il fatto che è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione di Amici e che nel mondo della discografia italiana un posto per il suo talento ci deve essere.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Amici 25 - Angie - Millemila missili

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