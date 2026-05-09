Pagelle semifinale Amici 25 | Nicola commovente Emiliano supereroe Angie da musical

Mancano sette giorni alla finale di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi, che sta per concludersi dopo mesi di esibizioni e sfide tra gli studenti. Tra le pagelle delle semifinali, si sono distinti alcuni concorrenti: uno ha commosso con una performance toccante, un altro si è mostrato come un vero supereroe in scena e un'altra partecipante ha portato sul palco un’atmosfera da musical.

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