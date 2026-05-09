Pagelle semifinale Amici 25 | Nicola commovente Emiliano supereroe Angie da musical
Mancano sette giorni alla finale di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi, che sta per concludersi dopo mesi di esibizioni e sfide tra gli studenti. Tra le pagelle delle semifinali, si sono distinti alcuni concorrenti: uno ha commosso con una performance toccante, un altro si è mostrato come un vero supereroe in scena e un'altra partecipante ha portato sul palco un’atmosfera da musical.
Roma, 9 maggio 2026 – La finale del talent show di Maria De Filippi si avvicina a grandi passi: mancano solo sette giorni all’ultimo atto di questa edizione. Ecco le pagelle della semifinale di Amici 25 andata in onda sabato 9 maggio. Una puntata iniziata con sei concorrenti in gara e conclusa con la definizione dei cinque finalisti. Elena: voto Corrente alternata. Nella semifinale il suo talento non è emerso nella stessa maniera dirompente delle precedenti puntate del Serale del talent show di Maria De Filippi. Forse ha risentito un po’ dell’emozione della semifinale o forse l’emozione ha preso a tratti il sopravvento. Rimane il fatto che è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione di Amici e che nel mondo della discografia italiana un posto per il suo talento ci deve essere.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Amici 25 - Angie - Millemila missili
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