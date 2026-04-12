Devi lasciare la scuola Amici 25 l’annuncio di Maria De Filippi e l’allieva spiazzata

Nel quarto appuntamento del serale di Amici 25 trasmesso su Canale 5, Maria De Filippi ha annunciato a un’allieva di dover lasciare la scuola. La notizia ha sorpreso l’interessata, che si è mostrata spiazzata di fronte a questa decisione. La puntata ha visto diversi momenti di tensione e colpi di scena, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’addio.

Colpi di scena ed emozioni nel quarto appuntamento con il serale di Amici 25, andato in onda su Canale 5. Una puntata segnata da sfide molto equilibrate, giudizi divisi e momenti di tensione tra professori e giudici, che hanno inciso sull’andamento della gara. Tra gli ospiti Orietta Berti e Pierpaolo Spollon. A valutare le esibizioni degli allievi sono stati Elena D’Amario, Amadeus, Cristiano Malgioglio e Gigi D’Alessio. La competizione si è sviluppata in tre manche, con diversi allievi finiti a rischio eliminazione. Leggi anche: “È il momento di dirle tutto”. Grande Fratello Vip, notizia improvvisa su Adriana Volpe “Devi lasciare la...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Ho scelto te”. Amici 25, Maria De Filippi chiama: gioia infinita per l’allievaIl cammino verso il Serale di Amici 25 entra nella sua fase più delicata e, come ogni anno, la tensione nella scuola si fa palpabile. “Devi lasciare la scuola”. Anticipazioni Amici 25, l’eliminazione fa discutere.Il serale di Amici 25 è partito da appena una settimana, ma il clima in studio è già diventato incandescente.