Fuori in 2 Amici 25 è la decisione di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha annunciato la decisione di portare in onda il serale di Amici 25 con una formula diversa rispetto agli anni precedenti. La trasmissione vedrà coinvolti due gruppi di amici che si sfideranno tra loro, e questa novità cambierà la struttura del talent. La produzione ha già comunicato che il programma andrà in onda nelle prossime settimane.

Sta per alzarsi il sipario su una delle fasi più attese della televisione italiana: il serale di Amici. L’appuntamento con la prima puntata è ormai imminente e cresce l’attesa per scoprire cosa accadrà nel talent show di Maria De Filippi, pronto a rinnovarsi ancora una volta con dinamiche, sfide e soprattutto con importanti novità. >> Grande Fratello Vip, nuova super concorrente. E le facce degli altri. Chi entra nella Casa La registrazione della prima puntata è fissata per giovedì 19 marzo e, come da tradizione, le anticipazioni inizieranno a circolare poche ore dopo. Il pubblico, però, dovrà attendere sabato sera per vedere tutto in onda e capire davvero come si svilupperà la gara tra i talenti più promettenti di questa edizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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