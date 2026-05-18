La finale di Amici 25 si è conclusa con la vittoria di Lorenzo Salvetti, che ha ottenuto il primo posto dopo una serata caratterizzata da diversi duelli tra i concorrenti. Durante la serata sono stati distribuiti premi speciali e sono stati coinvolti i telespettatori attraverso il televoto. La puntata ha visto anche momenti di forte emozione, con i partecipanti che si sono confrontati in diverse prove, culminando con l’esito finale che ha deciso il vincitore della stagione.

La finale di Amici 25 ha chiuso una stagione ricca di colpi di scena. Lorenzo Salvetti ha conquistato la vittoria assoluta dopo una serata segnata da duelli, televoto, premi speciali e momenti di forte emozione. Il cantante ha superato Alessio Di Ponzio nella sfida decisiva, mentre il ballerino ha ottenuto il successo nel circuito danza. Amici 25 finale: televoto decisivo e nuovi regolamenti per la vittoria Una finale divisa tra canto, ballo e televoto. La puntata ha messo al centro i finalisti rimasti in gara. Lorenzo, Alessio, Emiliano, Angie, Elena e Nicola hanno affrontato le ultime prove davanti al pubblico e ai professori. La serata ha alternato sfide dirette, verdetti progressivi e momenti dedicati al percorso degli allievi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, il racconto della finale: duelli, premi e vittoria di Lorenzo

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