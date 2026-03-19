Amici 25 Amadeus torna in giuria | ecco cosa cambia davvero nel serale

Amadeus ritorna come giudice nel serale di Amici 25, confermando la sua presenza nel cast. La sua partecipazione è stata annunciata ufficialmente e rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti. La sua presenza si aggiunge ai giudici già confermati, modificando così la composizione della giuria. La trasmissione andrà in onda prossimamente sulla rete televisiva.

Perché Amadeus è il nuovo giudice del serale di Amici 25?. Adesso è ufficiale: Amadeus sarà uno dei giudici del serale di Amici 25. La conferma arriva direttamente dai canali social del programma, con un video che mette fine a giorni di indiscrezioni e “indizi” disseminati ad arte. Il conduttore accetta simbolicamente la celebre felpa dorata, entrando così nel cuore del talent show più seguito della televisione italiana. Un ingresso che non passa inosservato e che rafforza ulteriormente il peso mediatico del serale. La nuova edizione prenderà il via sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, con una giuria rinnovata e un cast pronto a darsi battaglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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