Durante le festività pasquali, il Comune di Napoli ha affrontato un afflusso di turisti molto elevato, mobilitando un piano operativo straordinario. In totale, sono state rimosse circa 1.500 tonnellate di rifiuti, garantendo la pulizia delle aree più frequentate. La gestione ha coinvolto diverse squadre di operatori incaricati di mantenere l’ordine e l’igiene in città durante questo periodo di grande presenza turistica.

Il Comune di Napoli ha gestito l’eccezionale volume di turisti durante le festività pasquali attraverso un piano operativo straordinario. L’intervento, coordinato dal Tavolo tecnico per il decoro urbano sotto la guida di Ciro Turiello, ha puntato a coniugare sicurezza, solidarietà e pulizia della città. Per far fronte all’afflusso di visitatori, l’Asia ha mobilitato 1.400 operatori tra autisti e operai, supportati dall’impiego di 600 mezzi di servizio e dal contributo di ditte esterne. Questo sforzo logistico ha permesso di rimuovere complessivamente 1.500 tonnellate di rifiuti. L’operazione di igiene urbana si è concentrata in modo intensivo sulle zone a maggior calpestio, come il Vomero, il centro storico e l’area di San Giovanni nella zona est, assicurando lo svuotamento costante dei cestini e l’attività di spazzamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli Pasqua: 1.500 tonnellate di rifiuti rimosse per i turisti

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