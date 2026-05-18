Amianto all’Istituto Golgi di Broni la Procura apre un fascicolo
La Procura di Pavia ha avviato un’indagine in seguito alla denuncia presentata dallo Sportello Amianto Nazionale il 3 aprile 2026, riguardante la presenza di amianto nell’Istituto Golgi di Broni. La segnalazione si riferisce a un possibile rischio di dispersione di fibre nocive verificatasi durante lavori di manutenzione nel vano ascensore dell’edificio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle verifiche o sui soggetti coinvolti nell’indagine.
Pavia, 18 maggio 2026 - - La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dello Sportello Amian to Naz ionale, depositata il 3 aprile 2026, in relazione ai rischi dopo la dispersione di amianto nell'istituto Golgi di Broni, dovuta ai lavori nel vano ascensore. Lo si apprende da una nota dello Sportello Amianto Nazionale che chiede, inoltre, tramite l'avvocato Barbara Cuneo, il sequestro preventivo della struttura. Lo Sportello amianto Lo Sportello Amianto Nazionale, si legge nel comunicato, "informa altresi' che la richiesta di sequestro preventivo rappresenta un atto centrale e prioritario, finalizzato a garantire... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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