Broni l’amianto al liceo Golgi c’è ma è sotto la soglia di pericolosità L’Ats rassicura la scuola rimane però chiusa

A Broni, nel liceo Golgi, è stata rilevata la presenza di amianto, ma i livelli di esposizione sono risultati inferiori alla soglia di pericolosità stabilita dalle normative. Nonostante ciò, la scuola rimane chiusa in via precauzionale. L'Ats ha comunicato i risultati delle analisi e ha confermato che non ci sono rischi immediati per la salute degli studenti e del personale.

Broni (Pavia), 15 aprile 2026 – L'amianto al liceo Golgi di Broni c'è ma è sotto la soglia dei livelli ritenuti pericolosi. È questo l'esito degli accertamenti svolti dall'Ats Pavia, l'azienda sanitaria chiamata a fare delle verifiche dopo le denunce dello Sportello Amianto, accompagnate dalla preoccupazione espressa in una petizione delle famiglie, sulla presenza della sostanza che aveva portato alla chiusura della scuola. L'istituto, chiuso dallo scorso 23 marzo, resta però precluso agli studenti e al personale scolastico in attesa di ulteriori verifiche. Fibre e dispersione "I campionamenti in tre piani...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Broni, l’amianto al liceo Golgi “c’è ma è sotto la soglia di pericolosità”. L’Ats rassicura, la scuola rimane però chiusa Notizie correlate Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasquaBroni (Pavia), 30 marzo 2026 – Chiuso fino a dopo Pasqua il liceo Golgi di Broni dove, durante i lavori per l’ampliamento della cabina... Amianto al liceo Golgi di Broni, i genitori diffidano il preside: “I controlli passino all’Ats, altrimenti classi vuote”Broni (Pavia), 14 aprile 2026 – Non solo un certificato di restituzione dei luoghi, ma anche un’assunzione di responsabilità del rischio per il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amianto al liceo Golgi di Broni, i genitori diffidano il preside: I controlli passino all’Ats, altrimenti classi vuote; Broni, amianto vicino alle aule e al piano terra del liceo scientifico: chiusa la scuola, ma non si esclude l'esposizione degli studenti alle polveri; Un liceo nel Pavese è chiuso da settimane per amianto: cosa rischiano gli studenti; Amianto in un liceo di Broni, l'alunna che ha dato l'allarme: Papà, qui stanno trapanando, chiama qualcuno. Amianto in un liceo di Broni, l’alunna che ha dato l’allarme: Papà, qui stanno trapanando, chiama qualcunoNel 1919 a Broni, cittadina agricola dell'Oltrepò pavese, apre la Fibronit, azienda di 140mila metri quadrati che in poco tempo si impone sul mercato nella produzione di cemento-amianto ed è inferiore ... fanpage.it Amianto al liceo Golgi di Broni, i genitori diffidano il preside: I controlli passino all’Ats, altrimenti classi vuoteAncora bufera dopo la dispersione di Eternit durante le lezioni. Nella lettera al dirigente scolastico chiedono che ad assumersi la gestione del rischio amianto all’interno dell’edificio da oggi in po ... msn.com Broni nel cuore facebook