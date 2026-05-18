Ambiente inclusione e tradizioni | La Piazza delle Idee accende l’imprenditoria tra i banchi di scuola

A Firenze, le scuole si stanno trasformando in spazi di sperimentazione per i giovani, che attraverso progetti legati all’ambiente, all’inclusione e alle tradizioni, sviluppano idee imprenditoriali. La Piazza delle Idee, un’iniziativa locale, ha coinvolto studenti in attività pratiche e laboratori, favorendo la nascita di proposte imprenditoriali innovative. In questo contesto, le classi diventano un laboratorio per mettere in pratica valori sociali e ambientali, traducendoli in progetti economici concreti.

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