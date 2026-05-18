Ambiente inclusione e tradizioni | La Piazza delle Idee accende l’imprenditoria tra i banchi di scuola
A Firenze, le scuole si stanno trasformando in spazi di sperimentazione per i giovani, che attraverso progetti legati all’ambiente, all’inclusione e alle tradizioni, sviluppano idee imprenditoriali. La Piazza delle Idee, un’iniziativa locale, ha coinvolto studenti in attività pratiche e laboratori, favorendo la nascita di proposte imprenditoriali innovative. In questo contesto, le classi diventano un laboratorio per mettere in pratica valori sociali e ambientali, traducendoli in progetti economici concreti.
FIRENZE – Il tessuto scolastico fiorentino si trasforma in un vero e proprio incubatore di autoimprenditorialità, dimostrando come i giovani possano tradurre la sensibilità sociale e ambientale in modelli economici concreti. È quanto emerso a Firenze in occasione della presentazione delle simulazioni aziendali ideate da ragazze e ragazzi di diverse fasce d’età, i quali hanno dato vita a vere e proprie cooperative scolastiche capaci di spaziare dall’economia circolare all’inclusione, fino alla valorizzazione del patrimonio locale. Il palcoscenico di questa mobilitazione giovanile è stata l’iniziativa Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione: La Piazza delle Idee. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
People Are Afraid to Defend Their Own Countries
Sullo stesso argomento
Legalità e rispetto delle regole: i carabinieri tra i banchi della scuola "Don Milani" a RandazzoDopo una prima panoramica sulle principali regole del Codice della strada gli studenti hanno svolto un’esercitazione con il drugmat, un simulatore di...
Giornate “Zero Spreco”: 1600 studenti a scuola di ambiente, sostenibilità, salute e inclusioneArezzo, 8 aprile 2026 – Le Giornate “Zero Spreco” quest'anno si arricchiscono di un nuovo corso di formazione, grazie alla collaborazione con...
Un pomeriggio di colori, sorrisi e condivisione alla Festa dell’Intercultura di Martinsicuro! Grazie a tutti i partecipanti, alle famiglie, agli studenti e a chi ha contribuito a rendere speciale questo evento dedicato all’incontro tra culture, tradizioni e comunità. - Facebook facebook
Ambiente, Pergolesi Spontini adotta manifesto Teatro SostenibileTutela dell'ambiente, inclusione sociale, gestione responsabile di energia, acqua, mobilità, rifiuti, per contribuire al benessere della comunità, ad un presente e a un futuro più sostenibile. Sono ... ansa.it
Inclusione e tradizione. Matteotti all’avanguardiaArancini con spinaci di San Giuliano, focaccine salate con prodotti del territorio e cheese cake ai frutti di bosco. Sono alcuni dei piatti preparati ieri dai ragazzi dell’istituto alberghiero ... lanazione.it