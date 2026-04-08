Giornate Zero Spreco | 1600 studenti a scuola di ambiente sostenibilità salute e inclusione

Quest'anno le Giornate “Zero Spreco” coinvolgono circa 1.600 studenti in attività di formazione su temi legati all'ambiente, alla sostenibilità, alla salute e all'inclusione. Durante gli eventi si svolgono incontri e laboratori organizzati in collaborazione con esperti e personalità del mondo dello sport, tra cui un ex calciatore e allenatore noto per il suo ruolo di testimonial del progetto. La manifestazione si tiene in diverse scuole della zona e si prolunga nel corso della settimana.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Le Giornate “Zero Spreco” quest'anno si arricchiscono di un nuovo corso di formazione, grazie alla collaborazione con l’allenatore ed ex calciatore Ciccio Graziani, testimonial e allenatore del progetto nato nel 2022 presso il G.S. Olmoponte Arezzo Santa Firmina “Calcio Champagne”, una squadra di calcio composta da ragazzi diversamente abili. E l’edizione 2026 delle giornate dedicate alle scuole di “Zero Spreco EDU”, il progetto di Aisa Impianti s.p.a nato per la formazione dei ragazzi del territorio, si arricchisce dei valori dello sport e dell’inclusione. Le quattro Giornate di “Zero Spreco“ vedono alternarsi, in quattro giorni, quasi 1600 ragazzi in incontri e percorsi formativi tenuti dal personale tecnico di Aisa Impianti s. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornate “Zero Spreco”: 1600 studenti a scuola di ambiente, sostenibilità, salute e inclusione Reggio Emilia: inclusione in crescita, raddoppiano gli studenti a “Scuola di Outdoor” tra neve e sport.Reggio Emilia si conferma terreno fertile per l’innovazione pedagogica, con la terza edizione del progetto “A scuola di Outdoor” che ha preso... Biliardo a scuola: il Marconi di Forlì punta su strategia, inclusione e nuove competenze per gli studenti.Il Marconi di Forlì punta su un’inedita combinazione di apprendimento e sport: è nata una sala biliardo dotata di tre tavoli professionali, destinata... Giornate Zero Spreco: 1600 studenti a scuola di ambiente, sostenibilità, salute e inclusioneL’ 8- 9 e 14 -15 aprile presso l’impianto a recupero integrale di San Zeno continua la formazione Zero Spreco, con la partecipazione di Calcio Champagne di Ciccio Graziani ... lanazione.it Mille studenti in 4 giorni ai corsi Zero SprecoIl 26 e 27 marzo, 1 e 2 aprile, presso l’impianto a recupero totale di San Zeno presenti le scuole della provincia aretina e l’Istituto di Istruzione Superiore Tito Sarrocchi di Siena Arezzo, 27 marzo ... lanazione.it