Legalità e rispetto delle regole | i carabinieri tra i banchi della scuola Don Milani a Randazzo

I carabinieri sono intervenuti presso la scuola “Don Milani” a Randazzo per incontri dedicati alla legalità. Il comandante della compagnia di Randazzo, insieme ai radiomobilisti del nucleo operativo, ha incontrato gli studenti delle scuole superiori nell’aula magna dell’istituto “De Amicis”. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i giovani sull’importanza delle regole e del rispetto delle norme.

Dopo una prima panoramica sulle principali regole del Codice della strada gli studenti hanno svolto un’esercitazione con il drugmat, un simulatore di guida in stato di ebbrezza per mostrare ai più giovani la percezione della realtà che si ha quando si guida sotto l’effetto dell’alcol. L’attività interattiva proposta dai carabinieri è risultata particolarmente coinvolgente, con gli studenti che hanno potuto sperimentare, attraverso l’utilizzo di uno speciale visore e di un percorso a ostacoli, la percezione alterata e la difficoltà di movimento tipiche di una condizione di non lucidità. Un’esperienza concreta, che ha permesso di comprendere quanto sia fondamentale mantenere sempre attenzione, responsabilità e consapevolezza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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