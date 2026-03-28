Un'asta online propone 330 modelli di scarpe iconiche provenienti da diversi designer, tra cui Vionnet e Margiela. Si tratta di una selezione di calzature che hanno segnato un secolo di moda, messe in vendita da una casa d'aste. L'evento permette di aggiudicarsi pezzi che hanno fatto la storia del settore, offrendo l'opportunità di acquistare calzature di grande valore storico e stilistico.

Il corpo cambia subito: la schiena si raddrizza, il passo rallenta, lo sguardo si alza. Ed è lì che capisci che nelle scarpe c’è qualcosa di profondamente sensuale. Più dei vestiti. Perché non si limitano a vestirci: ci trasformano. È da questa consapevolezza che nasce Choose Your Shoes: The Art of Dressing Your Feet, la prima asta interamente dedicata alla scarpa organizzata da Bonhams, online dal 2 al 15 aprile. Un progetto ambizioso, costruito in oltre trent’anni di collezionismo, che riunisce più di 330 modelli e attraversa quasi un secolo di storia, dai primi del Novecento agli anni Novanta. Dalla couture al piede: quando la scarpa è alta moda Qui la scarpa non è un accessorio: è couture pura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È arrivata l'occasione che aspettavamo da sempre: le scarpe che hanno fatto la storia vanno all’asta. Chi offre di più?

Articoli correlati

Esemplari millenari ispiratori di leggende, o che hanno fatto ombra a regine. Ulivi, castagni e querce che hanno assistito a secoli di storia. Da Roma alla Sicilia, un libro racconta l’intreccio tra vicende umane e naturaA caccia di alberi per vederli, fotografarli, contemplare la loro maestosità e bellezza, respirare ai loro piedi la forza e l’energia che ci...

Leggi anche: Le donne che hanno fatto la storia di Roma

Thought he was old! On the wedding night, the young War God was waiting for her!

Tutti gli aggiornamenti su È arrivata l'occasione che aspettavamo...

Discussioni sull' argomento È arrivata l'occasione che aspettavamo da sempre: le scarpe che hanno fatto la storia vanno all’asta. Chi offre di più?; La prima volta di Ahanor con l’azzurro addosso: Poter rappresentare il proprio paese è un’emozione indescrivibile; Chi gioca al posto di Leao in Milan-Torino: Allegri punta sul vero 9, occasione da titolare per Fullkrug dopo due mesi; PHILM: il podcast di UniVR tra filosofia e cinema - Heraldo.

Chi è Roberta Longo, la compagna di Clementino/ Ero perso e poi sei arrivata tuChi è Roberta Longo, compagna di Clementino: stanno insieme da circa un anno. L'ufficialità della storia è arrivata ad aprile dopo un viaggio in Giappone Da qualche tempo c’è una nuova compagna nella ... ilsussidiario.net

La gattina Elettra è morta dopo un’atroce violenza, colpita come un pallone vicino al cimitero del Verano a Roma. L’appello: “Come Rosi stuprata si indaghi e chi sa parli” - facebook.com facebook

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Adriana, Antonella, Francesca, Giovanni, Ibiza, Lucia, Marco e Raul. #GFVIP x.com