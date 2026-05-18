A Amandola, presso l’ospedale dei Sibillini ‘Beato Antonio’, sono stati completati i lavori per due nuovi ambulatori dedicati all’Endoscopia e all’Odontoiatria. Questi interventi intendono migliorare i servizi disponibili nella zona montana della provincia. Le strutture ora sono operative e pronte per essere utilizzate, con l’obiettivo di ampliare l’offerta sanitaria locale. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di apertura ufficiale o sul personale coinvolto.

All’ ospedale dei Sibillini ‘Beato Antonio’ prendono forma i nuovi servizi sanitari. Sono stati infatti ultimati i lavori per gli ambulatori di Endoscopia e Odontoiatria, destinati a rafforzare l’offerta sanitaria dell’area montana fermana. Gastroscopie, colonscopie e attività di day surgery odontoiatrico partiranno nelle prossime settimane, segnando un ulteriore passo nel percorso di potenziamento del presidio ospedaliero amandolese, sempre più punto di riferimento per i Comuni dei Sibillini. Ieri mattina l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha effettuato un sopralluogo nella struttura insieme al direttore generale dell’ Ast Fermo Roberto Grinta, al sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, al direttore della Uoc Gastroenterologia Giampiero Macarri e al medico odontoiatra Michele Maiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amandola, il presidio si rafforza con endoscopia e odontoiatria

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