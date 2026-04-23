La Filctem Cgil rafforza il presidio in Val Taro il territorio di Borgotaro al centro dell’impegno sindacale

La Filctem Cgil ha deciso di rafforzare il presidio nella Val Taro, in particolare nel territorio di Borgotaro, concentrando risorse e attenzione nelle zone più interne della provincia. La decisione arriva in risposta a un investimento strategico e organizzativo volto a sostenere le attività sindacali in queste aree, considerate fondamentali per il settore industriale locale. La presenza sindacale si intensifica, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori e il dialogo con le aziende del territorio.

Con un investimento strategico e organizzativo di rilievo, la FILCTEM CGIL di Parma potenzia la propria attività nelle aree decentrate della provincia, considerate il vero cuore pulsante del settore industriale. Dopo il consolidamento dei presidi di Fidenza, Fontanellato e Soragna, il sindacato.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Carenze di organico e uffici a rischio chiusura: scatta il presidio sindacale al TribunaleLa Fp Cgil di Ravenna organizza un presidio nel parcheggio del tribunale di Ravenna per protestare dopo la denuncia della grave situazione che... Scuola e Welfare, prosegue nell’Alta val di Taro il tour della RegioneDalla scuola dell’infanzia di Bedonia - che garantisce servizi 0-6 anni aperti dodici mesi l’anno, con orario esteso dalle 7. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crisi della chimica, Cgil e Filctem: Si vendano gli impianti ad altri operatori; Filctem rafforza la leadership all’Acquedotto del Fiora; Essilux, in giugno premio ai lavoratori italiani fino a 4.095 euro. Nel primo trimestre ricavi su del 10,8%; Elezioni Rsu Eni Roma: Filctem domina e conquista 26 seggi. Crisi della chimica, Cgil e Filctem: Si vendano gli impianti ad altri operatoriDi Cesare e Frattini: Brindisi deve restare centrale nello scenario nazionale, salvare la chimica di base è decisivo per evitare il declino industriale e tutelare migliaia di lavoratori. Il deputato ... brindisireport.it Letturisti Aqp, F.Imm. licenzia e dopo un anno reintegra un dipendente. Filctem Cgil: Un tentativo pericoloso. Aqp internalizzi il servizioLECCE - Un anno dopo, torna sul posto di lavoro. Il lavoratore licenziato dalla F.Imm., che gestisce in appalto il servizio di letturazione per conto di ... corrieresalentino.it IL COMPARTO BIOMEDICALE UN'ECCELLENZA ITALIANA Filctem Cgil Modena - facebook.com facebook Nel distretto conciario di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, è stato rinnovato il Premio Conciario territoriale per il triennio 2026-2028. L’intesa è stata raggiunta dalle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil con le rappresentanze d x.com