Ladispoli il cineteatro Massimo Freccia apre le porte alla città

Il cineteatro Massimo Freccia a Ladispoli sarà aperto al pubblico dopo anni di chiusura. La data di apertura è fissata per il 30 marzo 2026, e rappresenta il ritorno di questa struttura alla vita cittadina. La riapertura segna la fine di un periodo di inattività e il ripristino di un luogo dedicato alla cultura e all'intrattenimento locale.

Ladispoli, 30 marzo 2026 – Dopo anni di attesa, il cine teatro Massimo Freccia è pronto ad aprire le porte alla città. A Ladispoli si avvicina così il ritorno di uno spazio dedicato al cinema, al teatro e agli eventi culturali, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la vita cittadina. La struttura, sulla Settevene Palo, si prepara ad accogliere il pubblico con una proposta ampia e pensata per coinvolgere fasce diverse di spettatori. Il cine teatro ospiterà infatti proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, rassegne culturali ed eventi locali, configurandosi come uno spazio polifunzionale per l’intrattenimento e la cultura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Ladispoli inaugura il cineteatro Massimo Freccia: domenica l’apertura al pubblicoLadispoli, 26 marzo 2026 – Ladispoli si prepara ad inaugurare il nuovo cineteatro “Massimo Freccia”, struttura situata in via Settevene Palo e... Ladispoli: il 29 marzo apre il nuovo cineteatro FrecciaLadispoli sta per accogliere un nuovo polo culturale con l’inaugurazione del cineteatro intitolato a Massimo Freccia. Aggiornamenti e notizie su Massimo Freccia Temi più discussi: Ladispoli inaugura il cineteatro Massimo Freccia: domenica l’apertura al pubblico; Ladispoli: il cine teatro Massimo Freccia riapre dopo quasi dieci anni tra polemiche e ritardi; Ladispoli inaugura il Cine Teatro Massimo Freccia: un nuovo polo culturale per la città - Quotidiano La Voce; Ladispoli, riapre il Cine-Teatro Massimo Freccia: inaugurazione tra entusiasmo e scetticismo. Inaugurazione del Cine Teatro Massimo Freccia a LadispoliDomenica 29 Marzo inaugurato il cine teatro che renderà Ladispoli e il territorio un polo di aggregazione per giovani e meno giovani ... lagone.it Ladispoli inaugura il cineteatro Massimo Freccia: domenica l’apertura al pubblicoLadispoli, 26 marzo 2026 – Ladispoli si prepara ad inaugurare il nuovo cineteatro Massimo Freccia, struttura situata in via Settevene Palo e destinata ad arricchire l’offerta culturale della città. ilfaroonline.it Ho partecipato oggi all’inaugurazione del Cineteatro Massimo Freccia di Ladispoli. Un importante traguardo che, davanti a una sala gremita, segna un passo significativo per la crescita culturale della città e rappresenta un nuovo spazio di incontro e condivisi - facebook.com facebook