Recenti studi suggeriscono che consumare uova può avere effetti positivi sulla salute cerebrale, aggiungendosi a un vecchio adagio sulla frutta. Gli esperti indicano che un consumo regolare di uova potrebbe contribuire a proteggere le funzioni cognitive. La ricerca si concentra sulla relazione tra alimentazione e prevenzione delle malattie neurodegenerative, evidenziando come le uova possano rappresentare un alimento utile nel mantenimento della salute cerebrale. Le raccomandazioni sulla quantità di consumo variano in base alle indicazioni degli specialisti.

“Una mela al giorno toglie il medico di torno”, recita un vecchio adagio popolare. Ora si scopre, invece, che anche le uova fanno bene alla salute, in particolare a quella del cervello. A lungo “bistrattate” e ritenute molto dannose per il colesterolo, ora sono rivalutate da uno studio secondo il quale aiuterebbero a proteggere dalla malattia di Alzheimer. Lo studio sulle uova e l’Alzheimer. Secondo uno studio, pubblicato sul ‘Journal of Nutrition’ e condotto su un campione di 40mila adulti seguiti nel corso di 15 anni, emergerebbe che chi aveva mangiato un uovo al giorno per almeno 5 volte alla settimana avrebbe avuto una riduzione del 27% nel rischio di andare incontro alla malattia di Alzheimer, rispetto a coloro che non mangiavano uova o ne mangiavano di meno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alzheimer, le uova proteggono il cervello. Quante mangiarne, secondo gli esperti

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