Recentemente è stato pubblicato uno studio sul ‘Journal of Nutrition’ che approfondisce il possibile legame tra consumo di uova e il rischio di sviluppare Alzheimer. La ricerca si concentra sull’effetto di determinati alimenti sulla salute cerebrale, con particolare attenzione a come le uova possano influire sul declino cognitivo. Si tratta di un’indagine che aggiunge nuovi dettagli al dibattito sulla relazione tra dieta e malattie neurologiche.

Non si ferma la ricerca sul legame tra alimentazione e Alzheimer. L’ultimo studio, pubblicato sul ‘Journal of Nutrition’, accende i riflettori sulle uova. Fritte, all’occhio di bue o sode sono associate a un minor rischio di diagnosi della malattia che ruba la memoria negli over 65. A evidenziare il fenomeno sono stati i ricercatori della Loma Linda University Health Sciences Center. Ma di quante uova parliamo? Mangiarne uno al giorno almeno cinque giorni alla settimana si accompagna a una riduzione del rischio di Alzheimer fino al 27%. Una buona notizia per gli appassionati di questo alimento. “Rispetto a non mangiare mai uova, consumarne almeno cinque a settimana può ridurre il rischio di Alzheimer”, ha affermato Joan Sabaté, professore presso la Loma Linda University School of Public Health e responsabile principale dello studio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Uova e cervello, l’insolito legame con il minor rischio di Alzheimer

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