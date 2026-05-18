Altro che matto Brucio Gesù cristiani di m***a le mail choc di El Koudri

Il 31enne fermato a Modena dopo aver investito otto persone in pieno centro aveva inviato email con insulti e minacce rivolte ai cristiani e alla figura di Gesù Cristo. Le email sono state inviate il 27 aprile 2021 all'Università di Modena e Reggio Emilia. Tra le frasi contenute nelle comunicazioni figurano espressioni offensive e minacciose, tra cui la volontà di bruciare Gesù. L'uomo è stato arrestato sabato scorso in relazione all'incidente avvenuto nella zona centrale della città.

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