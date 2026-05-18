Altro che matto Brucio Gesù cristiani di m***a le mail choc di El Koudri
Il 31enne fermato a Modena dopo aver investito otto persone in pieno centro aveva inviato email con insulti e minacce rivolte ai cristiani e alla figura di Gesù Cristo. Le email sono state inviate il 27 aprile 2021 all'Università di Modena e Reggio Emilia. Tra le frasi contenute nelle comunicazioni figurano espressioni offensive e minacciose, tra cui la volontà di bruciare Gesù. L'uomo è stato arrestato sabato scorso in relazione all'incidente avvenuto nella zona centrale della città.
"Bastardi cristiani di merda voi e il vostro gesù cristo in croce lo brucio”. La frase era in una delle email inviate il 27 aprile 2021 all'Università di Modena e Reggio Emilia da Salim El Koudri, il 31enne fermato sabato a Modena dopo aver travolto otto persone con un'auto in pieno centro. Le mail, quattro in poco più di un'ora, sono ora all'attenzione degli inquirenti. Il primo messaggio arriva alle 19.28: “Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene”. Pochi minuti dopo un'altra richiesta: “Fatemi lavorare”. Poi l'insulto contro i cristiani e contro Gesù. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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