Il supporto di Isii Group agli studenti dell’Isii Marconi un progetto per creare creme dermatologiche

Un'associazione composta da ex studenti di un istituto tecnico industriale di Piacenza, ora responsabili e manager di aziende nazionali e internazionali, ha avviato un progetto per supportare gli studenti dell’istituto. Il progetto prevede la creazione di creme dermatologiche come parte di un percorso formativo. L'iniziativa mira a favorire l'orientamento degli studenti e a coinvolgerli in attività pratiche legate al settore chimico e cosmetico.