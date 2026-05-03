Il supporto di Isii Group agli studenti dell’Isii Marconi un progetto per creare creme dermatologiche
Un'associazione composta da ex studenti di un istituto tecnico industriale di Piacenza, ora responsabili e manager di aziende nazionali e internazionali, ha avviato un progetto per supportare gli studenti dell’istituto. Il progetto prevede la creazione di creme dermatologiche come parte di un percorso formativo. L'iniziativa mira a favorire l'orientamento degli studenti e a coinvolgerli in attività pratiche legate al settore chimico e cosmetico.
Isii grup, associazione formata da ex allievi dell’Istituto tecnico industriale di Piacenza che oggi sono dirigenti, responsabili e project manager di aziende affermate a livello nazionale ed internazionale, si è costituita con l’obiettivo di sostenere l’orientamento degli studenti verso le.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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